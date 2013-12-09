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市场报道 | 2013年 12月 9日 星期一 22:57 BJT

美国热股：Mosaic计划回购4,330万份限售股，盘初股价下跌

路透12月9日 - 美国化肥企业Mosaic 周一表示，未来八个月将从Margaret A. Cargill Foundation和Anne Ray Charitable Trust回购4,330万份限售股。

Mosaic周一盘初下跌1.26%，报46.20美元。(完)

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