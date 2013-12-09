《独家新闻》应允许欧元区救助基金被用于帮助关闭破产银行-文件

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透布鲁塞尔12月9日 - 为欧元区财长准备的一份提议周一显示，应允许欧元区救助基金被用于向关闭区内银行提供资金。
欧洲国家正寻求在年底前就如何关闭破产银行达成协议，作为建立一个银行业框架和处置破产银行的大胆计划的一部分。
但这项由欧元区层级较低部长草拟的计划看似与德国的观点有冲突。德国不希望区内救助基金-欧洲稳定机制(ESM)被用于向任何银行关闭提供资金。这凸显出达成协议将非易事。
一个所谓的单一处置基金(SRF)和单一处置机构是一个有序关闭破产银行的泛欧元区机制的一部分，其资金来源是银行的供款。
在该基金筹集到足够的资金前，决策者希望由其他的现金渠道来为银行破产处置提供资金。
根据这份为欧元区财长准备的计划，ESM不仅可以在处置基金SRF筹资的过程中，还可能在其筹资目标达成后为银行处置提供过桥融资。
根据路透获悉的文件，“在SRF筹资过程中，将由各国的资金渠道或ESM以与达成一致的程序相符的、具体情况具体处理的方式提供过桥融资。”
文件显示，“一旦SRF完成筹资目标，各国的资金渠道将被一个统一的渠道所取代，例如ESM等。”
不过，文件强调称，为SRF提供的过桥融资，无论是来自欧元区救助基金还是来至任何国家的资金渠道，都将仅作为最后的手段，最终不会给纳税人带来任何成本。(完)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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