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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 05:10 BJT

美股盘后：PVH在公布业绩后股价下挫3.9%

路透纽约12月9日 - PVH Corp 周一在美股盘后交易中下挫3.9%，之前该公司公布了业绩。(完)

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