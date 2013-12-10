澳洲数据：11月企业现况指数升至负3，企业经营状况好转--NAB

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
11月企业信心指数微降1个点至正5，但仍远高于2013年平均水平。10月修正后为正6。
11月企业现况指数升至负3，营收指标逾一年来首次转为正值。获利能力指标亦改善，不过就业指标出现恶化。
“企业现况指数虽仍远低于趋势，但最近几个月已有走高趋势，因受到低利率环境、高资产价格以及澳元汇率因素的支撑，”NAB首席分析师Alan Oster表示。
资本支出指标全面上升是一个正面因素，该指标11月跳涨9个点至正5，为2012年3月以来高点。
这对于澳洲央行来说是好消息，央行冀望企业投资回升以抵消矿产业荣景降温给经济带来的拖累。
Oster仍然认为，国内需求疲弱以及失业增加将导致央行再度降息，不过要等到明年5月。
周二调查发现，企业报告的产能利用率在11月上升0.4个百分点至79.7%，不过仍表明经济中存在大量剩余产能。
本次调查几无通胀压力的迹象。劳工成本增幅持稳在受控水平上，与就业市场的疲态相吻合，采购成本增长略有放缓。
总体物价涨幅在11月进一步趋软，较前季仅上涨0.2%。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 王兴亚/李爽)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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