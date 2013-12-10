澳洲数据：11月企业现况指数升至负3，企业经营状况好转--NAB

11月企业信心指数微降1个点至正5，但仍远高于2013年平均水平。10月修正后为正6。

11月企业现况指数升至负3，营收指标逾一年来首次转为正值。获利能力指标亦改善，不过就业指标出现恶化。

“企业现况指数虽仍远低于趋势，但最近几个月已有走高趋势，因受到低利率环境、高资产价格以及澳元汇率因素的支撑，”NAB首席分析师Alan Oster表示。

资本支出指标全面上升是一个正面因素，该指标11月跳涨9个点至正5，为2012年3月以来高点。

这对于澳洲央行来说是好消息，央行冀望企业投资回升以抵消矿产业荣景降温给经济带来的拖累。

Oster仍然认为，国内需求疲弱以及失业增加将导致央行再度降息，不过要等到明年5月。

周二调查发现，企业报告的产能利用率在11月上升0.4个百分点至79.7%，不过仍表明经济中存在大量剩余产能。

本次调查几无通胀压力的迹象。劳工成本增幅持稳在受控水平上，与就业市场的疲态相吻合，采购成本增长略有放缓。

总体物价涨幅在11月进一步趋软，较前季仅上涨0.2%。(完)