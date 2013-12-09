版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--12月10日-12月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
      
    12月9日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月10-12日
    2100  新西兰REINZ房价指数(较前月)                    11月             --       +1.6% 
                        (较上年同期)                                      --       +9.9%
    
    12月10日(二)
    0030  澳洲NAB企业状况指数                            11月             --         负4
                 企业信心指数                                             --         正5
    0030  澳洲房屋融资(较前月)                           10月           +1.0%      +4.4%
              投资性房屋融资                                              --       +5.2%
    
    12月10-11日
    2330  澳洲消费者信心指数                             12月             --       +1.9%
    
    12月11日(三)
    2000  新西兰央行利率决定                              --            2.50%      2.50%
    2145  新西兰食品价格指数                             11月             --       -1.0% 
    
    12月12日(四)
    0030  澳洲就业人口(万人)                             11月           增加1   增加0.11
                全职就业人口(万人)                                        --    减少2.79
                就业参与率                                              64.8%      64.8%
                失业率                                                   5.8%       5.7%
    
    12月13日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                         11月             --       63.1%
    
    12月16日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月16日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月17日(二)
    0015  澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话
    0030  澳洲央行会议记录                               12月
    0100  新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 
                                                       上半年             --      赤字20
                现金预算收支(亿新西兰元)                                  --      赤字69
    2145  新西兰经常账收支(亿新西兰元)                 第三季             --    赤字12.5
                                                  截止第三季末年度        --      赤字91
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐