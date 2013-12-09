澳新经济指标预测--12月10日-12月17日****

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月10-12日 2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 -- +1.6% (较上年同期) -- +9.9% 12月10日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 11月 -- 负4 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资(较前月) 10月 +1.0% +4.4% 投资性房屋融资 -- +5.2% 12月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +1.9% 12月11日(三) 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.0% 12月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加1 增加0.11 全职就业人口(万人) -- 减少2.79 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 12月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 63.1% 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(一) 暂无重要经济数据公布 12月17日(二) 0015 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话 0030 澳洲央行会议记录 12月 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 赤字20 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字69 2145 新西兰经常账收支(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字12.5 截止第三季末年度 -- 赤字91 (完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。