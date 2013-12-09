美国股市：标普500指数收创纪录高点，但整体市场交投清淡

周一公布路透调查显示，分析师预计美联储将在3月开始缩减量化宽松计划，但还有一些分析师认为，最早可能在本月或1月的会议就有所行动。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)12月17至18日将召开2013年最后一次政策会议。

“美联储不会很快收紧(货币政策)；他们只有在经济不再需要刺激的时候才缩减购债，”Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley表示。

道琼工业指数 收高5.33点，或0.03%，至16,025.53点；标准普尔500指数 收高3.28点，或0.18%，至1,808.37点，创纪录收盘高位。Nasdaq指数 上扬6.23点，或0.15%，至4,068.75点。

标普500指数年内迄今大涨26.8%。该股指有望录得逾10年来最大年度涨幅。

Twitter股价收在11月初上市后的最高水准。该股跳涨9.3%至49.14美元，之前其发布一系列产品公告，可望提振其营收前景。

食品经销商Sysco Corp 股价劲扬9.7%至37.62美元，之前该公司称其将以约35亿美元收购同业US Foods，并承担约47亿美元债务，以打造一家年营收约650亿美元的公司。

相比之下，麦当劳 股价跌1.1%至95.72美元，之前该公司公布11月全球营收表现逊于预期。麦当劳称，美国同店营收大幅下降拖累全球营收。

Edwards Lifesciences 股价跌5.4%至62.73美元，之前该公司预计其2014年获利低于分析师预估，并称其将在美国和欧洲面临新的竞争。

根据BATS交易所数据，美国所有主要交易平台今日总成交量约56亿股，低于本月迄今平均61.6亿的水准。

纽约证交所上涨股和下跌股家数相当。Nasdaq市场，上涨股和下跌股之比为2：3。(完)