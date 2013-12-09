《综述》美联储内部缩减购债呼声见涨，布拉德也意外表态支持“小幅缩减”

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
拉克尔在北卡州的夏洛特发表讲话称，继续推进美联储的购债计划对经济没有太大帮助，因为经济受到人口和生产率增长放缓的抑制。
但继续购债“的确会增大我们的资产负债表规模，进而会在收回刺激政策时机成熟时加大退出过程的相关风险，”他在夏洛特商会表示。
拉克尔在过去曾表示，美联储在12月到3月期间开始缩减购债计划，是比较合适的。
他警告称，对于购债计划作出的任何调整，都会令市场质疑短期利率的前景。
美联储曾表示，在失业率至少将至6.5%之前，仍将维持指标利率在近零水准。
“我们要非常小心地确保，我们的沟通是明确的，而且市场对短期利率的前景预期和我们一致，”拉克尔补充说，他“对于过于频繁地调整这些门槛持谨慎态度”。
一些经济学家预测美联储会调降失业率门槛，以此让市场相信，即便购债计划接近结束，短期利率仍将维持在低位。(完)
(编译/审校 李爽/郑茵/侯向明/戴素萍/杜明霞)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)