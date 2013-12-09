版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--12月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月9日(一)

2350 - 10-12月大型制造业景气判断指数

12月10日(二)

0130 - 30年期政府公债标售

0500 - 11月消费者信心指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐