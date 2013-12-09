《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 75.83 -1.48 -1.91 2112408
搜狐 67.95 -0.85 -1.24 646013
网易 71.27 +0.56 +0.79 484775
百度 171.90 +3.19 +1.89 4350659
亚信科技 11.84 -0.01 -0.08 364566
台湾
台湾积体电路 17.57 -0.05 -0.28 1378358
联电 2.00 +0.03 +1.52 88730
日月光 5.04 +0.01 +0.20 134071
硅品精密 5.80 -0.05 -0.85 280558
和信超媒体 1.00 -0.00 -0.03 41785
友达 3.05 -0.01 -0.33 66768
中华电信 31.28 +0.26 +0.84 47501
台湾国际航电 49.02 +0.19 +0.39 1259635
香港
中国移动 54.74 -0.28 -0.51 136355
中国联通 15.55 -0.17 -1.08 90603
中国电信 52.37 -0.39 -0.74 15965
中芯国际 3.90 -0.06 -1.52 34865
电讯盈科 4.33 -0.03 -0.69 29628
(完)
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
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路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。