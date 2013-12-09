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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 06:54 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 75.83 -1.48 -1.91 2112408

搜狐 67.95 -0.85 -1.24 646013

网易 71.27 +0.56 +0.79 484775

百度 171.90 +3.19 +1.89 4350659

亚信科技 11.84 -0.01 -0.08 364566

台湾

台湾积体电路 17.57 -0.05 -0.28 1378358

联电 2.00 +0.03 +1.52 88730

日月光 5.04 +0.01 +0.20 134071

硅品精密 5.80 -0.05 -0.85 280558

和信超媒体 1.00 -0.00 -0.03 41785

友达 3.05 -0.01 -0.33 66768

中华电信 31.28 +0.26 +0.84 47501

台湾国际航电 49.02 +0.19 +0.39 1259635

香港

中国移动 54.74 -0.28 -0.51 136355

中国联通 15.55 -0.17 -1.08 90603

中国电信 52.37 -0.39 -0.74 15965

中芯国际 3.90 -0.06 -1.52 34865

电讯盈科 4.33 -0.03 -0.69 29628

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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