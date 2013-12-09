《美国重要政经日程》--12月10日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)发布11月小企业信心报告
1500 - 商务部公布10月批发(趸售)库存
1500 - 劳工部公布10月职位空缺和劳工周转调查报告
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券，并标售52周期国库券
1700 - 农业部公布月度作物产量及全球农产品供需报告
1800 - 财政部标售三年期公债
2130 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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