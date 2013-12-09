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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 06:59 BJT

《美国重要政经日程》--12月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)发布11月小企业信心报告

1500 - 商务部公布10月批发(趸售)库存

1500 - 劳工部公布10月职位空缺和劳工周转调查报告

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券，并标售52周期国库券

1700 - 农业部公布月度作物产量及全球农产品供需报告

1800 - 财政部标售三年期公债

2130 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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