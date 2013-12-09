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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:13 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马型船需求改善

路透12月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受助于巴拿马型船需求改善。

乾散货运价指数涨7点，或0.32%至2,183点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌11点，或0.29%，至3,831点。日均获利下降83美元，至33,768美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升32点，或1.66%，至1,955点。日均获利升259美元，至15,615美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

GHS Securities的分析师Omar Nokta表示，乾散货运价守住上周的涨幅，受到大西洋地区和亚洲市场强劲租船活动的支撑。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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