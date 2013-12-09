金砖国家：12月9日股汇市收盘纵览

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透12月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收高1.05%，报1,012.76点。
中国股市：沪综指小幅收升，通胀可控但银行股因NCD推出承压
香港股市：小幅收高0.3%，海尔电器大涨
中国汇市：人民币收创新高逼近6.07元，连续大涨后短期仍看好
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拉美股市：巴西股市连续第三日上涨，Bovespa指标股指 收高0.43%，报51,165.38点，钢铁制造商和大宗商品生产商领涨。
拉美汇市：墨西哥披索大涨1%，其他货币承压
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南非股市：连续第四日收高，零售业者领涨。Top-40绩优股指数 涨0.31%，报40,028.41点。综合指数 升0.26%，至44,732.42点。
南非汇市：兰特小跌，美联储会议前料维持区间交投
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印度股市：升至纪录高位，邦议会选举结果有利反对党。指标BSE指数 最高上涨2.3%至纪录高位21,483.74点，超过11月3日触及的前次高点。NSE指数 最高上升2.5至纪录高位6,415.25点，超过2008年1月触及的前次高点。两个股指均收高约1.6%。
印度汇市：印度卢比兑美元升至四个月高位，受股市升至纪录高位提振。卢比兑美元 一度高见8月12日来最高60.84，收报61.13/14，上周五收报61.41/42。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,412.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.24%，报771.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.16%报32.7525卢布；卢布兑欧元 跌0.35%报45.0000卢布。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。