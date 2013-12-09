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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:53 BJT

金砖国家：12月9日股汇市收盘纵览

路透12月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收高1.05%，报1,012.76点。

中国股市：沪综指小幅收升，通胀可控但银行股因NCD推出承压

香港股市：小幅收高0.3%，海尔电器大涨

中国汇市：人民币收创新高逼近6.07元，连续大涨后短期仍看好

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拉美股市：巴西股市连续第三日上涨，Bovespa指标股指 收高0.43%，报51,165.38点，钢铁制造商和大宗商品生产商领涨。

拉美汇市：墨西哥披索大涨1%，其他货币承压

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南非股市：连续第四日收高，零售业者领涨。Top-40绩优股指数 涨0.31%，报40,028.41点。综合指数 升0.26%，至44,732.42点。

南非汇市：兰特小跌，美联储会议前料维持区间交投

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印度股市：升至纪录高位，邦议会选举结果有利反对党。指标BSE指数 最高上涨2.3%至纪录高位21,483.74点，超过11月3日触及的前次高点。NSE指数 最高上升2.5至纪录高位6,415.25点，超过2008年1月触及的前次高点。两个股指均收高约1.6%。

印度汇市：印度卢比兑美元升至四个月高位，受股市升至纪录高位提振。卢比兑美元 一度高见8月12日来最高60.84，收报61.13/14，上周五收报61.41/42。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,412.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.24%，报771.99点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.16%报32.7525卢布；卢布兑欧元 跌0.35%报45.0000卢布。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)

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