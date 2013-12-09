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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 07:22 BJT

加拿大股市：在中美两国数据带动下收高，银行和金矿类股领涨

路透多伦多12月9日 - 加拿大股市主要股指周一收高，因美国和中国经济数据暗示全球两大经济体正开始集聚动能。

加拿大股市连续第二个交易日上涨，银行和金矿类股带动大盘升势。

数据显示11月中国出口超过预期，而且当月消费者物价指数(CPI)同比增幅意外放缓。

美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。

尽管这样乐观的数据通常会引发负面反应，因市场担心美联储可能将开始缩减刺激措施，但投资者却对最新数据表示欢迎。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高32.06点，或0.24%，报13,312.78点。

10大类股中五类股收高。权重最高的金融类股上涨0.4%。(完)

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