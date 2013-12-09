加拿大股市：在中美两国数据带动下收高，银行和金矿类股领涨

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透多伦多12月9日 - 加拿大股市主要股指周一收高，因美国和中国经济数据暗示全球两大经济体正开始集聚动能。
加拿大股市连续第二个交易日上涨，银行和金矿类股带动大盘升势。
数据显示11月中国出口超过预期，而且当月消费者物价指数(CPI)同比增幅意外放缓。
美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。
尽管这样乐观的数据通常会引发负面反应，因市场担心美联储可能将开始缩减刺激措施，但投资者却对最新数据表示欢迎。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高32.06点，或0.24%，报13,312.78点。
10大类股中五类股收高。权重最高的金融类股上涨0.4%。(完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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