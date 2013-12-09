版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:26 BJT

****日韩经济指标预测--12月10日-12月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    12月9日当周
  
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月10日(二)
    0500    日本消费者信心指数                              11月        --       41.2
    2100    韩国出口物价(较去年同期)                        11月        --      -4.6% 
                进口物价(较去年同期)                                    --      -7.3% 
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 11月        --      -0.4%
                                (较上年同期)                            --      -1.4%
    2100    韩国失业率                                      11月        --       3.0% 
    2350    日本企业物价指数(较前月)                        11月      +0.1%     -0.1%
                           (较上年同期)                               +2.7%     +2.5%
    2350    日本机械订单(较前月)                            10月      +0.6%     -2.1%
                       (较上年同期)                                  +15.0%    +11.4%  
    
    12月11日(三)
    0300    韩国L货供额(较上年同期)                         10月        --      +6.7% 
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                        前周        --    买超655
            外资投资日本股票(亿日圆)                                    --  买超3,687
    
    12月12日(四)
      --    韩国央行公布利率决议                            12月        --      2.50% 
    
    12月13日(五)
    0430   日本工业产出修正值                               10月        --     +0.5%  
    0430   日本产能利用指数(较上月)                         10月        --     +1.2%    

       
    12月16日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月15日(日)
    2350   日本央行短观大型制造业景气判断指数              第四季       --       正12
                       大型非制造业景气判断指数                         --       正14
                       小型制造业景气判断指数                           --        负9
                       小型非制造业景气判断指数                         --        负1
                       大型企业资本支出                                 --      +5.1%
                       小型企业资本支出                                 --      -0.7%
   
    12月16日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月17日(二)
    2350     日本出口(较上年同期)                            11月       --      +18.6%
                 进口(较上年同期)                                       --      +26.1%
                 贸易收支(亿日圆)                                       --  逆差10,907
    
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐