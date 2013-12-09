日韩经济指标预测--12月10日-12月17日****

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月10日(二) 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.2 2100 韩国出口物价(较去年同期) 11月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -7.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.4% 2100 韩国失业率 11月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 11月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +2.7% +2.5% 2350 日本机械订单(较前月) 10月 +0.6% -2.1% (较上年同期) +15.0% +11.4% 12月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +6.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超655 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,687 12月12日(四) -- 韩国央行公布利率决议 12月 -- 2.50% 12月13日(五) 0430 日本工业产出修正值 10月 -- +0.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 10月 -- +1.2% 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正12 大型非制造业景气判断指数 -- 正14 小型制造业景气判断指数 -- 负9 小型非制造业景气判断指数 -- 负1 大型企业资本支出 -- +5.1% 小型企业资本支出 -- -0.7% 12月16日(一) 暂无重要经济数据公布 12月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -- +18.6% 进口(较上年同期) -- +26.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差10,907 (完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。