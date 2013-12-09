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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:34 BJT

标题新闻：新西兰11月电子卡零售销售较前月增加0.6%，较上年同期增加6.7%--新西兰统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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