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债券 | 2013年 12月 10日 星期二 07:32 BJT

南非汇市：兰特小跌，美联储会议前料维持区间交投

路透约翰内斯堡12月9日 - 南非兰特兑美元周一在本周大量数据出炉前小幅走软，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将召开政策会议，在此之前料维持区间交投。

1539GMT时，兰特兑美元 报10.3530，较上周五纽约尾盘跌0.3%。

本周将公布的数据包括，周二的10月矿业和制造业产出以及第三季就业数据，周三的11月消费者物价指数(CPI)数据。

但美联储关于何时开始缩减量化宽松举措的决定，将是圣诞节假期前最受关注的经济事件。

“尽管本周国内经济数据纷至沓来，但我们相信在下周至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，市场人士将基本原地踏步。我们预计兰特未来几天将陷于区间交投，”Absa Capital的分析师在报告中称。

2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 跌12个基点至8.275%。2015年到期的公债收益率 跌10.5基点至6.19%。(完)

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