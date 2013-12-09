南非汇市：兰特小跌，美联储会议前料维持区间交投

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透约翰内斯堡12月9日 - 南非兰特兑美元周一在本周大量数据出炉前小幅走软，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将召开政策会议，在此之前料维持区间交投。
1539GMT时，兰特兑美元 报10.3530，较上周五纽约尾盘跌0.3%。
本周将公布的数据包括，周二的10月矿业和制造业产出以及第三季就业数据，周三的11月消费者物价指数(CPI)数据。
但美联储关于何时开始缩减量化宽松举措的决定，将是圣诞节假期前最受关注的经济事件。
“尽管本周国内经济数据纷至沓来，但我们相信在下周至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，市场人士将基本原地踏步。我们预计兰特未来几天将陷于区间交投，”Absa Capital的分析师在报告中称。
2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 跌12个基点至8.275%。2015年到期的公债收益率 跌10.5基点至6.19%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。