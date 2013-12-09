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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:58 BJT

《全球汇市》欧元受追捧，因美元和日圆失宠

不过美元/日圆 升至103.35日圆，接近5月时触及的五年高点103.74。

日圆仍被当作利差交易的融资币，原因在于日本央行的超宽松货币政策且市场预期日本消费税开始上调后政策会进一步放宽。

另一个表现突出的货币是英镑，其最近几周强劲上涨，因英国国内经济前景更趋光明。

实际上，英国央行总裁卡尼周一表示，该国经济复苏有望获得自我持续的动能。

但卡尼也表示，货币政策在一段时期内仍有必要保持极度宽松。不过英镑多头对这一表态不予理会。

英镑 最新报1.6416，接近一周前创下的两年高位1.6443。英镑兑欧元 亦从0.8406英镑涨至0.8362。

亚洲市场的焦点可能集中在0530GMT左右公布的中国工业增加值和社会消费品零售总额数据上。

近期数据使人冀望中国经济在经历年中的持续低迷后正在重拾部分动能。这一观点若能得到证实，将有助于支撑风险偏好。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3738 1.3737 +0.01 +4.12 1.3194

美元/日圆 103.28 103.27 +0.01 +19.07 86.74

欧元/日圆 141.89 141.86 +0.02 +23.96 114.46

美元/瑞郎 0.8900 0.8905 -0.06 -2.79 0.9155

英镑/美元 1.6424 1.6428 -0.02 +1.06 1.6251

美元/加元 1.0634 1.0627 +0.07 +7.19 0.9921

澳元/美元 0.9088 0.9112 -0.26 -12.56 1.0393

新西兰元/美元 0.8276 0.8281 -0.06 -0.08 0.8283

澳元/日圆 93.860 94.100 -0.26 +4.14 90.130

新西兰元/日圆 85.460 85.520 -0.07 +18.96 71.840

英镑/日圆 169.64 169.65 -0.01 +20.47 140.82

澳元/新西兰元 1.0973 1.1000 -0.25 -12.50 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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