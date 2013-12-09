《全球汇市》欧元受追捧，因美元和日圆失宠

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
不过美元/日圆 升至103.35日圆，接近5月时触及的五年高点103.74。
日圆仍被当作利差交易的融资币，原因在于日本央行的超宽松货币政策且市场预期日本消费税开始上调后政策会进一步放宽。
另一个表现突出的货币是英镑，其最近几周强劲上涨，因英国国内经济前景更趋光明。
实际上，英国央行总裁卡尼周一表示，该国经济复苏有望获得自我持续的动能。
但卡尼也表示，货币政策在一段时期内仍有必要保持极度宽松。不过英镑多头对这一表态不予理会。
英镑 最新报1.6416，接近一周前创下的两年高位1.6443。英镑兑欧元 亦从0.8406英镑涨至0.8362。
亚洲市场的焦点可能集中在0530GMT左右公布的中国工业增加值和社会消费品零售总额数据上。
近期数据使人冀望中国经济在经历年中的持续低迷后正在重拾部分动能。这一观点若能得到证实，将有助于支撑风险偏好。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3738 1.3737 +0.01 +4.12 1.3194
美元/日圆 103.28 103.27 +0.01 +19.07 86.74
欧元/日圆 141.89 141.86 +0.02 +23.96 114.46
美元/瑞郎 0.8900 0.8905 -0.06 -2.79 0.9155
英镑/美元 1.6424 1.6428 -0.02 +1.06 1.6251
美元/加元 1.0634 1.0627 +0.07 +7.19 0.9921
澳元/美元 0.9088 0.9112 -0.26 -12.56 1.0393
新西兰元/美元 0.8276 0.8281 -0.06 -0.08 0.8283
澳元/日圆 93.860 94.100 -0.26 +4.14 90.130
新西兰元/日圆 85.460 85.520 -0.07 +18.96 71.840
英镑/日圆 169.64 169.65 -0.01 +20.47 140.82
澳元/新西兰元 1.0973 1.1000 -0.25 -12.50 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 李爽)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。