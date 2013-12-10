路透调查：随着调高消费税日期临近，日本企业预期央行将扩大宽松

4月上调消费税将是1997年以来首次上调；当时把消费税调至现在的5%被指阻碍了经济复苏。这次为了缓解上调消费税的影响，安倍政府还宣布了规模5万亿日圆(490亿美元)的刺激举措。

4月时把消费税提高至8%，料将每年增加8万亿日圆的收入。

路透企业调查访问了400家公司的高级管理层，其规模都在10亿日圆以上，其中制造业和非制造业各占一半。Nikkei Research在11月22日至12月4日为路透进行此次调查，有261家企业的高管至少做出部分回复。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 龚芳)