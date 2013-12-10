路透调查：随着调高消费税日期临近，日本企业预期央行将扩大宽松

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
4月上调消费税将是1997年以来首次上调；当时把消费税调至现在的5%被指阻碍了经济复苏。这次为了缓解上调消费税的影响，安倍政府还宣布了规模5万亿日圆(490亿美元)的刺激举措。
4月时把消费税提高至8%，料将每年增加8万亿日圆的收入。
路透企业调查访问了400家公司的高级管理层，其规模都在10亿日圆以上，其中制造业和非制造业各占一半。Nikkei Research在11月22日至12月4日为路透进行此次调查，有261家企业的高管至少做出部分回复。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 龚芳)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。