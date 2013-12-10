日本数据：第四季大型制造业景气判断指数下滑，表明需求或趋弱--政府

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比得出。
调查显示，1-3月当季大型制造业景气判断指数料将升至正11.4，前次调查预期为正9.0。
该调查结果可能预示着日本央行将于12月16日公布备受关注的企业短观调查报告不佳。(完) (编译 郑茵/于春红; 审校 郑茵/孙茉莉)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。