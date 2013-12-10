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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 08:06 BJT

日本数据：第四季大型制造业景气判断指数下滑，表明需求或趋弱--政府

BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比得出。

调查显示，1-3月当季大型制造业景气判断指数料将升至正11.4，前次调查预期为正9.0。

该调查结果可能预示着日本央行将于12月16日公布备受关注的企业短观调查报告不佳。(完) (编译 郑茵/于春红; 审校 郑茵/孙茉莉)
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