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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 08:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月10日-12月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    12月9日当周     
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值     
    12月10日(二)
    1230  全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数               11月         --       91.6
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             12月7日当周         --      -2.8%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           12月7日当周         --      +4.9%
    1500  美国批发(趸售)库存                                 10月       +0.3%     +0.4%
                      趸售销售                                          +0.4%     +0.6%
        
            
    12月11日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        12月6日当周         --      392.1
              再融资指数                                                  --    1,602.1
    1900  美国联邦预算(亿美元)                               11月   赤字1,450   赤字916
    
    
    12月12日(四)
    1330  美国进口价格                                      11月        -0.6%     -0.7%
              出口价格                                                  -0.3%     -0.5%
    1330  美国初请失业金人数(万人)                   12月7日当周          32       29.8
              四周均值(万人)                                              --     32.225
              续请失业金人数(万人)                  11月30日当周         275      274.4    
    1330  美国零售销售(较前月)                              11月        +0.6%     +0.4%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.2%     +0.2%
    1330  加拿大新屋价格(较前月)                            10月        +0.1%      持平
    1330  加拿大产能利用率                                第三季        81.0%     80.6% 
    1500  美国企业库存                                      10月        +0.3%     +0.6%
    
    
    12月13日(五) 
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月         持平     -0.2%
                              (较上年同期)                              +0.8%     +0.3%
                          核心PPI(较前月)                   11月        +0.1%     +0.2%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        12月6日当周         --      132.8
    
    
    12月16日当周     
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值 
    12月16日(一)
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                    12月         4.50     -2.21
    1330  美国劳动生产率                             第三季修正值       +2.2%     +1.9%
              单位劳工成本                                              -1.0%     -0.6%
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                        10月         --  净流出1,068
    1415  美国工业生产(较前月)                              11月        +0.4%     -0.1%
             产能利用率                                                 78.3%     78.1%
             制造业产出                                                 +0.4%     +0.3%  
    
    
    12月17日(二) 
    
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            12月14日当周         --        --
    1330  美国CPI(较上月)                                    11月        +0.1%    -0.1%
                 (较上年同期)                                            +1.3%    +1.0%
                扣除食品和能源(较上月)                                   +0.1%    +0.1%
                              (较上年同期)                                --      +1.7% 
    1330  美国实质所得                                       11月         --      +0.1%
    1330  美国经常帐(亿美元)                               第三季   赤字1,009   赤字989
    1330  加拿大制造业销售                                   10月         --      +0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          12月14日当周         --        --
    1500  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           12月         55        54
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数                    11月         --      +0.1%   (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (编译 李春喜; 审校 李爽)
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