《中国报摘》--中国证券报12月10日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
* 头版头条:
--从权威人士处获悉，中国首批民营银行试点名单已经上报，目前尚待批复。该人士表示，首批民营银行试点数量较为有限，不会一次推出太多家。分析人士表示，作为下一步金融改革的重头戏，民营银行试点有望较快推进，预期首批牌照最快于今年底明年初“出炉”。
* 其他:
--中国证监会主席肖钢近日撰文指出，资本市场高度依赖健全完备的法律制度体系。证监会要全面整合现有规章和规范性文件，适时制定必要的行政规章，尽可能做到同一性质、类型的事项由同一个规章规定，形成相对科学完备的八大法律实施规范子体系。
--招商银行 昨日在上交所大宗交易共成交11.33亿股，成交金额达136.78亿元，成交价较前日收盘价10.98元溢价9.93%，市场分析减持者可能为大股东之一。
--中国商务部部长高虎城9日表示，今年后两个月消费市场将保持稳中加快的走势，预计全年社会消费品零售总额将增长13%以上。
--中国银监会主席助理杨家才日前表示，未来财务公司的发展取向之一是做大资金归集。下一步，从监管的角度要把资金归集率作为重要发展指标。适时修订《企业集团财务公司管理办法》，建立阶梯递进式监管激励机制。
--数据显示，11月份19家上市券商营业收入环比增5.24%；实现净利润环比下降4.88%。
--中国福建省委书记尤权日前就生态补偿问题提出：以森林覆盖率来确定补偿额。而近期即将下发的地方党政政绩考核工作的通知中，森林等生态效益指标权重将加大。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永；审校 曾祥进)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。