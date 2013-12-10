《中国报摘》--中国证券报12月10日

* 头版头条:

--从权威人士处获悉，中国首批民营银行试点名单已经上报，目前尚待批复。该人士表示，首批民营银行试点数量较为有限，不会一次推出太多家。分析人士表示，作为下一步金融改革的重头戏，民营银行试点有望较快推进，预期首批牌照最快于今年底明年初“出炉”。

* 其他:

--中国证监会主席肖钢近日撰文指出，资本市场高度依赖健全完备的法律制度体系。证监会要全面整合现有规章和规范性文件，适时制定必要的行政规章，尽可能做到同一性质、类型的事项由同一个规章规定，形成相对科学完备的八大法律实施规范子体系。

--招商银行 昨日在上交所大宗交易共成交11.33亿股，成交金额达136.78亿元，成交价较前日收盘价10.98元溢价9.93%，市场分析减持者可能为大股东之一。

--中国商务部部长高虎城9日表示，今年后两个月消费市场将保持稳中加快的走势，预计全年社会消费品零售总额将增长13%以上。

--中国银监会主席助理杨家才日前表示，未来财务公司的发展取向之一是做大资金归集。下一步，从监管的角度要把资金归集率作为重要发展指标。适时修订《企业集团财务公司管理办法》，建立阶梯递进式监管激励机制。

--数据显示，11月份19家上市券商营业收入环比增5.24%；实现净利润环比下降4.88%。