《香港报摘》--经济日报12月10日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
* 头版头条：
--资金重锤追炒热门板块，在年尾粉饰橱窗及利好消息刺激下，濠赌股及网股接连创出新高。
* 其他：
--殡葬股福寿园 面向散户的公开招股首日录得219亿港元孖展（保证金融资）认购，相当于超额认购130倍。
--港交所 公布最新雇员股份奖励计划，当中预留3,500万港元为2014年新聘员工之用，较去年预留金额大增达2.5倍。
--商品交易所大股东新效控股早前遭财务公司追讨逾3,346万港元欠债，法官颁令要求作为担保人的商交所主席张震远归还款项。
--香港发行第五批国债，零售部分将于本周四挂牌，工银亚洲表示，透过该行认购的客户一手中签率100%。
--博时富时A50 首日挂牌港元柜台收报4.84港元，较资产净值轻微溢价0.07%。（完）
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按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。