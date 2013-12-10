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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报12月10日

* 头版头条：

--资金重锤追炒热门板块，在年尾粉饰橱窗及利好消息刺激下，濠赌股及网股接连创出新高。

* 其他：

--殡葬股福寿园 面向散户的公开招股首日录得219亿港元孖展（保证金融资）认购，相当于超额认购130倍。

--港交所 公布最新雇员股份奖励计划，当中预留3,500万港元为2014年新聘员工之用，较去年预留金额大增达2.5倍。

--商品交易所大股东新效控股早前遭财务公司追讨逾3,346万港元欠债，法官颁令要求作为担保人的商交所主席张震远归还款项。

--香港发行第五批国债，零售部分将于本周四挂牌，工银亚洲表示，透过该行认购的客户一手中签率100%。

--博时富时A50 首日挂牌港元柜台收报4.84港元，较资产净值轻微溢价0.07%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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