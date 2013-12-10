欧洲经济指标预测--12月10日-12月17日****

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月9日当周 12月10日(二) 0745 法国工业生产 10月 +0.1% -0.5% 0900 意大利工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.2% (较上年同期) -- -3.0% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.9% (较上年同期) +3.2% +2.2% 制造业产出(较前月) 10月 +0.4% +1.2% (较上年同期) +2.9% +0.8% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 10月 逆差36 逆差38.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93.5 逆差98.2 1000 意大利GDP(较前季) 第三季终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.9% -1.9% 12月11日(三) 0630 法国非农就业岗位 第三季 -- -0.1% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 赤字39 12月12日(四) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% HICP(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 12月13日(五) 0700 德国趸售物价(较前月) 11月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.3% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 12月16日当周 12月16日(一) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 48.4 Markit服务业PMI -- 48.0 Markit综合PMI -- 48.0 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 -- 52.7 Markit服务业PMI -- 55.7 Markit综合PMI -- 55.4 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 -- 51.6 Markit服务业PMI -- 51.2 Markit综合PMI -- 51.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.72 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差7.94 1000 欧元区贸易收支 10月 -- 顺差131 12月17日(二) 0930 英国CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.7% PPI投入指数(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- -0.3% PPI产出指数(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.8% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区劳动成本 第三季 -- +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 -- 54.6 现况指数 -- 28.7 (完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。