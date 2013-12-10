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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 08:15 BJT

****欧洲经济指标预测--12月10日-12月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
     
    12月9日当周  
    
    12月10日(二)  
    0745    法国工业生产                                     10月       +0.1%     -0.5% 
    0900    意大利工业生产(较前月)                           10月       +0.2%     +0.2%
                      (较上年同期)                                       --       -3.0%
    0930    英国工业生产(较前月)                             10月       +0.3%     +0.9%
                        (较上年同期)                                    +3.2%     +2.2%
                制造业产出(较前月)                           10月       +0.4%     +1.2%
                          (较上年同期)                                  +2.9%     +0.8%  
    0930    英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                     10月      逆差36  逆差38.5
                全球商品贸易收支(亿英镑)                             逆差93.5  逆差98.2
    1000    意大利GDP(较前季)                            第三季终值     -0.1%     -0.1%
                 (较上年同期)                                           -1.9%     -1.9%
    
    12月11日(三)  
    0630    法国非农就业岗位                               第三季        --       -0.1%
    0700    德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月终值       +0.2%     +0.2%
                               (较上年同期)                             +1.3%     +1.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        +0.2%     +0.2%
                                   (较上年同期)                         +1.6%     +1.6%
    0745    法国经常帐收支(亿欧元)                          10月         --      赤字39
    
    
    12月12日(四)  
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         11月终值        持平     -0.1%
                                    (较上年同期)                        +0.8%     +0.7%
    0900    意大利CPI(较前月)                            11月终值       -0.4%     -0.4%
                 (较上年同期)                                           +0.6%     +0.6%
                  HICP(较前月)                                          -0.4%     -0.4%
                  (较上年同期)                                          +0.6%     +0.6%
    1000    欧元区工业生产(较前月)                          10月        +0.3%     -0.5%
                      (较上年同期)                                      +1.1%     +1.1%
    
    12月13日(五)  
    0700    德国趸售物价(较前月)                            11月         --       -1.0%
                    (较上年同期)                                         --       -2.7%  
    0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                     11月         --       -0.4%
                          (较上年同期)                                   --       -0.3%
    1000    欧元区就业人口(较前季)                         第三季        --       -0.1%
                    (较上年同期)                                         --       -1.0%
 

    12月16日当周
    
    12月16日(一)  
    0758    法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          12月初值        --        48.4
                Markit服务业PMI                                          --        48.0
                Markit综合PMI                                            --        48.0
    0828    德国Markit制造业PMI                          12月初值        --        52.7
                Markit服务业PMI                                          --        55.7
                Markit综合PMI                                            --        55.4
    0858    欧元区Markit制造业PMI                        12月初值        --        51.6
                  Markit服务业PMI                                        --        51.2
                  Markit综合PMI                                          --        51.7
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     10月        --    顺差4.72
                  全球贸易收支(亿欧元)                                   --    顺差7.94
    1000    欧元区贸易收支                                   10月        --     顺差131
  
    12月17日(二)
    0930    英国CPI(较前月)                                  11月        --       +0.1%
               　　(较上年同期)                                          --       +2.2%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                                --        持平
                             (较上年同期)                                --       +2.6%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                    --        持平
                                         (较上年同期)                    --       +2.7%
                PPI投入指数(较前月)                                      --       -0.6%
                       (较上年同期)                                      --       -0.3%
                PPI产出指数(较前月)                                      --       -0.3%
                       (较上年同期)                                      --       +0.8%
                PPI核心产出指数(较前月)                                  --       +0.1%
                           (较上年同期)                                  --       +0.9%
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月终值        --       -0.1%
                                      (较上年同期)                       --       +0.9%
    1000    欧元区劳动成本                                 第三季        --       +0.9%
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          12月        --        54.6
                           现况指数                                      --        28.7  (完)
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