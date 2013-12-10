《综述》中国加强政府债务考核淡化GDP，去杠杆进程料加快

* 淡化GDP，加强政府债务考核

* 昭示新政府改革转型决心

* 地方债务戴上“紧箍咒”

* 去杠杆加速，推动利率中枢水平回落

作者 乔艳红

路透北京12月10日 - 中国改进地方官员考核，不再“以GDP论英雄”，昭示着新政府改革转型、更注重增长效益的决心。

而把政府债务列为考核重要指标，给地方债务戴上“紧箍咒”，无疑将加速经济去杠杆化进程，推动利率中枢水平回落，激发实体经济的活力。

“中组部就是希冀自上而下地改变‘唯GDP’政绩考核体系，约束地方政府过度干预市场，监督其更积极地提供民生相关公共品，”海通证券宏观经济首席分析师姜超称。

他指出，新政府考核体系并不是完全废弃GDP考核，而是降低GDP增长率这一指标的比重，增加其他反映经济增长质量、效益和代价的指标的权重。

中共中央中组部日前发布《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》称，不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。

而事实上，早在2009年中组部就已经发布《地方党政领导班子和领导干部综合考核评价办法》，明确要从经济增长、社会发展、环境保护、人民满意度等建立综合评价体系。但多年过去，地方政府“GDP锦标赛”仍年复一年轰轰烈烈地上演。

在华创证券看来，是次发布的通知与2009年的差异主要由两点：一是预计本届政府的执行力度更强，将真正改变唯GDP至上的考核形式；二是把政府负债作为政绩考核的重要指标，将积极化解历史遗留债务问题作为考核评价的重要内容，地方政府债务戴上考核“紧箍咒”。

中国国家主席习近平11月初在湖南考察时已经表示，“防止把发展简单化为增加生产总值，一味以生产总值排名比高低、论英雄”。中组部是次“通知”可谓是习近平讲话的具体细化。

**官员考核“去GDP”化**

过去几年，地方政府“标尺竞争”式的GDP竞赛如火如荼，多数省份制定过高的GDP目标，地方版“数万亿”投资计划层出不穷。地方政府一味追求GDP增速的结果是资源消耗严重，对产能过剩推波助澜，而忽视了环境保护、社会保障、教育医疗等民生相关领域。

中组部在最新通知中要求，把有质量、有效益、可持续的经济发展和民生改善等作为考核评价的重要内容，加大资源消耗、环境保护、消化产能过剩等指标的权重，更加重视科技创新、劳动就业、社会保障和人民健康状况的考核。

“地方各级党委政府不能简单地依此评定下一级领导班子和领导干部的政绩和考核等次，对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核，”中组部通知称。

现在市场正纠结于两个版本的明年经济增速目标：一个是“众望所归”的7%，这会极大调动市场对政府推进转型改革的热切之期；一个是“众失所望”的7.5%，这会极大加重了市场对政府仍在“走老路”，断不敢“走新路”的担忧之情。

“在此节骨眼上，通知隐隐传递出这样一层用意：‘下不效’，也许对应的就是‘上不行’！”国信证券在研究报告中称，并认为通知可能成为政府宏观调控重心偏移的“示范窗口”。

“否则，‘上行下效’的故事还会一轮一轮地上演，借口维稳拖延转型的套路也会一届一届地奉行，”该券商称。

海通证券姜超也表示，在旧考核体系已不符合调结构需要的背景下，中组部发布最新通知，将指引新考核体系的建立，有助于改变地方举债投资冲动，缓解产能过剩和环境压力。

“通知昭示新政府改革转型决心，在就业无忧背景下，预示2014年GDP目标增速或有望下调至7%，”他说。

**遏制地方债务无序扩张**

在“唯GDP”考核机制下，政府官员为了政绩工程铺路架桥，展开轰轰烈烈的造城运动，并大举修建楼堂馆所。近年来尤其2008年以来，由于对地方政府举债没有“硬约束”，前任借债往往推给后任还，导致地方政府债务规模“滚雪球”一样急速膨胀。

国信证券在报告中指出，从三中全会公告可以看出中央政府有较为明确的上收事权（支出责任）的倾向，以后可能会向中央政府出钱、地方政府办事的模式逐渐靠拢，地方政府就不能借口事权过多而去过度负债，“中组部一纸通知更是‘釜底抽薪’般地弱化了地方政府负债扩张的冲动。”

“加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标，强化任期内举债情况的考核、审计和责任追究，防止急于求成，以盲目举债搞‘政绩工程’，”中组部在通知中称。

中组部并表示，要对拍脑袋决策、拍胸脯蛮干，盲目举债留下一摊子烂帐的，都要记录在案，视情节轻重，给予组织处理或党纪政纪处分，已经离任的也要追究责任。

国家审计署6月公布，截至2012年底抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。其中16个地区债务率超过100%，突显部分地区地方政府债务过高的隐忧，以及一些地方政府盲目举债的情况。

国信证券认为，要改变国内实际利率中枢易上难下，缓解其对实体经济终将显现的冲击的最可行路径，就是在偏紧货币政策之下，辅以稳健财政政策，也即是遏制地方政府债务的无序扩张。

“只有扼住融资刚性部门（特别是地方政府融资平台）的‘饕餮之口’，才能更好满足实体经济中的‘嗷嗷待哺之口’，”国信称，“《通知》是理顺政府间关系的关键一步，也是走向更稳健财政的关键一步。”