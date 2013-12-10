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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 08:49 BJT

韩国金融：企划财政部长称在密切关注近期韩元波动

路透首尔12月10日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，韩国在密切关注近期的韩元 波动，随着韩元触及28个月新高，这是决策者对韩元涨势再度发出警告。

玄旿锡表示，决策者担心外汇市场的从众行为导致波动加剧。

韩元兑美元 稍早触及28个月新高1,051.0韩元。0027GMT时报1,052.3韩元。(完)

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