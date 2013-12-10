韩国金融：企划财政部长称在密切关注近期韩元波动

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透首尔12月10日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，韩国在密切关注近期的韩元 波动，随着韩元触及28个月新高，这是决策者对韩元涨势再度发出警告。
玄旿锡表示，决策者担心外汇市场的从众行为导致波动加剧。
韩元兑美元 稍早触及28个月新高1,051.0韩元。0027GMT时报1,052.3韩元。(完)
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按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。