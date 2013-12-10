《香港报摘》--信报12月10日

* 头版头条：

--汇丰控股 传出研究将其英国零售及商业银行业务分拆上市，惟据称由英国汇丰主管施马安向员工发出的电邮指，分拆一事纯粹市场揣测。

* 其他：

--中投国际（香港）董事长刘遵义称，预计本月中旬美联储会议将宣布开始减少买债，但相信当局将采取缓慢步伐缩减买债规模，故毋须过分担心。

--光大银行 常务副行长林立称，香港IPO集资所得款项全部用于提高资本充足率，并有信心可在2018年提前达到中国银监会10.5%的资本充足率要求。

--中国鞋服品牌企业富贵鸟香港IPO国际配售部分已获足额认购，并获得同业百丽 及卡宾 两家公司主席更以私人身份认购。

--德意志银行 前执行董事马善智以及股票投资者哈弼意就发行窝轮（衍生权证）买卖受贿及行贿共2,480万港元，分别被判入狱7年。（完）

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