《香港报摘》--信报12月10日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
* 头版头条：
--汇丰控股 传出研究将其英国零售及商业银行业务分拆上市，惟据称由英国汇丰主管施马安向员工发出的电邮指，分拆一事纯粹市场揣测。
* 其他：
--中投国际（香港）董事长刘遵义称，预计本月中旬美联储会议将宣布开始减少买债，但相信当局将采取缓慢步伐缩减买债规模，故毋须过分担心。
--光大银行 常务副行长林立称，香港IPO集资所得款项全部用于提高资本充足率，并有信心可在2018年提前达到中国银监会10.5%的资本充足率要求。
--中国鞋服品牌企业富贵鸟香港IPO国际配售部分已获足额认购，并获得同业百丽 及卡宾 两家公司主席更以私人身份认购。
--德意志银行 前执行董事马善智以及股票投资者哈弼意就发行窝轮（衍生权证）买卖受贿及行贿共2,480万港元，分别被判入狱7年。（完）
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按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。