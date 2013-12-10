《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月10日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透香港12月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7531港元 ）
美股道琼工业指数 周一收高5.33点，或0.03%，报16,025.53点。因交易商等待来自美国联邦储备理事会(美联储/FED)的更多线索，以判断其是否将很快开始缩减经济刺激措施。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股
(美元) (%) (港元) --------------------------------------------------------------------------- 中海油 200.360 -1.12 14879 15.534 中国铝业 9.090 -1.09 15956 2.819 中国移动 54.740 -0.51 136355 84.881 中国人寿 49.360 -0.28 48453 25.513 中石油 117.090 -1.66 15944 9.078 中石化 86.140 -0.10 37543 6.679 汇丰控股 54.330 +0.18 79446 84.245 中电信 52.370 -0.74 15965 4.060 中国联通 15.550 -1.08 90603 12.056 兖州煤业 10.150 -2.68 75507 7.869 华能国际 37.970 -0.84 11133 7.360 南方航空 21.410 -0.51 4874 3.320 东方航空 19.490 -2.65 6758 1.511 中芯国际 3.900 -1.52 34865 0.605 （完）
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。