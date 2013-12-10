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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月10日

路透香港12月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7531港元 ）

美股道琼工业指数 周一收高5.33点，或0.03%，报16,025.53点。因交易商等待来自美国联邦储备理事会(美联储/FED)的更多线索，以判断其是否将很快开始缩减经济刺激措施。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股

(美元) (%) (港元) --------------------------------------------------------------------------- 中海油 200.360 -1.12 14879 15.534 中国铝业 9.090 -1.09 15956 2.819 中国移动 54.740 -0.51 136355 84.881 中国人寿 49.360 -0.28 48453 25.513 中石油 117.090 -1.66 15944 9.078 中石化 86.140 -0.10 37543 6.679 汇丰控股 54.330 +0.18 79446 84.245 中电信 52.370 -0.74 15965 4.060 中国联通 15.550 -1.08 90603 12.056 兖州煤业 10.150 -2.68 75507 7.869 华能国际 37.970 -0.84 11133 7.360 南方航空 21.410 -0.51 4874 3.320 东方航空 19.490 -2.65 6758 1.511 中芯国际 3.900 -1.52 34865 0.605 （完）
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