中国个股：上港集团将认购上海银行部分定增股份，金额不超过46亿

路透北京12月10日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周二公告称，董事会同意以现金形式认购上海银行部分非公开定向发行股份，认购总金额不超过46亿元人民币。

上港集团并称，此次认购尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后方可实施，最终认购数量和认购金额以核准为准。

上海银行11月初曾称，在积极筹划定向增发事宜，新发行的股份不超过发行后总股本的10%。

当时其并称，拟在三年内发行不超过150亿元的减记型合格二级资本债券，其中首期发行不超过50亿。目前A股和H股的上市仍存不确定性，且目前资本市场估值较低，希望能够在市场估值更好的情况下发行(IPO)。 （完）

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