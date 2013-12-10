中国个股：上港集团将认购上海银行部分定增股份，金额不超过46亿

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京12月10日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周二公告称，董事会同意以现金形式认购上海银行部分非公开定向发行股份，认购总金额不超过46亿元人民币。
上港集团并称，此次认购尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后方可实施，最终认购数量和认购金额以核准为准。
上海银行11月初曾称，在积极筹划定向增发事宜，新发行的股份不超过发行后总股本的10%。
当时其并称，拟在三年内发行不超过150亿元的减记型合格二级资本债券，其中首期发行不超过50亿。目前A股和H股的上市仍存不确定性，且目前资本市场估值较低，希望能够在市场估值更好的情况下发行(IPO)。 （完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。