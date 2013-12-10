两岸金融：阿里巴巴拟与凯基证券成立合资券商--报载

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透台北12月10日 - 台湾经济日报周二报导，大陆电子商务龙头阿里巴巴集团 ，跨足金融领域触角持续扩大。据消息透露，阿里巴巴集团与台湾开发金控 旗下凯基证券，双方透过管道针对登陆合资券商展开接洽。
报导指出，由于大陆证券市场网路下单占九成，若凯基证可与电商巨人阿里巴巴合资券商，对凯基证乃至母公司开发金控登陆发展，将如虎添翼。
经济日报引述凯基证券发言人、副总经理盛嘉珍表示，过去开发工银曾参与阿里巴巴集团的筹资活动，因而有互动，阿里巴巴是电子商务霸主，对于跨足证券领域的需求，与凯基证登陆合资券商的经营方向，可能不尽相同，凯基证会根据政策对合资券商的期望，规划适合的策略与缔结合资伙伴。
报导指出，大陆幅员辽阔，证券市场原本就是网路下单、电子交易天下，大陆券商也没有台湾所谓的〞营业员〞，证券商经纪业务做大，关键不在实体通路，而在网路，与已有广大客群基础的电商业者强强联手，有助登陆合资券商提早获利。
台湾与大陆签署的两岸服务贸易协议中，允许台湾证券业者与大陆业者在中国成立合资证券公司，并允许台资券商在试点区拥有全牌照业务。目前服务贸易协议仍在台湾立法院审理中。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。