两岸金融：阿里巴巴拟与凯基证券成立合资券商--报载

路透台北12月10日 - 台湾经济日报周二报导，大陆电子商务龙头阿里巴巴集团 ，跨足金融领域触角持续扩大。据消息透露，阿里巴巴集团与台湾开发金控 旗下凯基证券，双方透过管道针对登陆合资券商展开接洽。

报导指出，由于大陆证券市场网路下单占九成，若凯基证可与电商巨人阿里巴巴合资券商，对凯基证乃至母公司开发金控登陆发展，将如虎添翼。

经济日报引述凯基证券发言人、副总经理盛嘉珍表示，过去开发工银曾参与阿里巴巴集团的筹资活动，因而有互动，阿里巴巴是电子商务霸主，对于跨足证券领域的需求，与凯基证登陆合资券商的经营方向，可能不尽相同，凯基证会根据政策对合资券商的期望，规划适合的策略与缔结合资伙伴。

报导指出，大陆幅员辽阔，证券市场原本就是网路下单、电子交易天下，大陆券商也没有台湾所谓的〞营业员〞，证券商经纪业务做大，关键不在实体通路，而在网路，与已有广大客群基础的电商业者强强联手，有助登陆合资券商提早获利。