路透调查：韩国央行12月料维持指标利率不变，下步举措料为升息

受访者称，韩国央行也将在较长时间内维持利率不变，因为即便当地经济稳步增长，但通胀压力仍然非常低。

该央行还在密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的动向，近几个月关于此事的揣测扰乱了国内市场。

对韩国央行下次政策举动给出明确方向的17位分析师中，有14位表示央行将上调利率，最有可能是在明年接近年底时。