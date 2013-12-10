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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 08:52 BJT

路透调查：韩国央行12月料维持指标利率不变，下步举措料为升息

受访者称，韩国央行也将在较长时间内维持利率不变，因为即便当地经济稳步增长，但通胀压力仍然非常低。

该央行还在密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的动向，近几个月关于此事的揣测扰乱了国内市场。

对韩国央行下次政策举动给出明确方向的17位分析师中，有14位表示央行将上调利率，最有可能是在明年接近年底时。

其余三位预计会降息，而接受访问的其他五位分析师称利率在2014年底前都将维持不变。(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
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