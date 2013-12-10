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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 09:01 BJT

全球金市：金价因美联储缩减购债疑虑下滑，聚焦美联储下周会议

由于近期经济数据强劲，市场担心美联储可能将在12月17-18日会议上开始削减购债规模。

美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。

一业界游说团体称，今年前10个月俄罗斯黄金产量较上年同期增长12%。

巴克莱建议投资者在3月后作空黄金，3月是该投行预计的美联储缩减刺激措施的目标时间段。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校　戴素萍)
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