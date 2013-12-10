《中国重要政经日程》--12月0日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
============================今日重要政经日程=======================
12/10（周二）
--中国社会科学院于上午9：30举办“2014年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”。
--国务院副总理刘延东将于12月10日至11日出席在缅甸举行的第27届东南亚运动会开幕式。
============================近期重要政经日程=======================
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
--2013中国经济年度人物将在北京举行。
12/13(周五)
--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 罗晟；审校 曾祥进)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。