《香港报摘》--其他报纸重要消息12月10日

*明报：

--信和置业 与合和 等合作发展的湾仔囍汇2期共获逾1,100份认购登记，较可供登记额超出4.5倍，涉资2.2亿港元。

--光大银行 董事长唐双宁、即《纽约时报》指摩根大通聘太子党以招徕生意的报导主角之一，未有现身香港新股记者会，仅提前录制一段视频，称“正在北京参加中央的一个重要会议”。

*星岛日报：

--渣打集团 称，英国央行将成立人民币同业往来帐户，以作清算及促进区内的人民币业务发展，并防止资金流入亚洲地区。

--物业代理行莱坊的报告指出，截至今年第三季全球53个城市综合楼价指数创出新高，其中香港住宅的楼价指数按年上升16%，升幅排行全球第三。

*苹果日报：

--滙丰控股 的消息人士向本报强烈否认分拆集资意向，又重申分隔落实后，仍由滙控“100%拥有零售及批发两个单元”，无论集团或英国滙丰银行本身，资本状况皆十分充裕，滙控无计划将分隔后业务分拆上市。

--新世界发展 宣布暂时搁置分拆酒店项目作独立上市，而意大利化工厂M&G 亦因认购不足而终止上市计划。

*东方日报：

--金融管理局公布，2015年到期的通胀挂鈎债券 第三期派息率年化为4.72%，即每手帐赚236港元，付息日期为12月23日。

--港交所 行政总裁李小加表示，将于明年开始免收券商首10台股票报价机费用，预料能协助中小型券商节省成本，港交所收入因此减少约1,200万港元。

*文汇报：

--玖龙纸业 董事长张茵表示，由10月至今部分生产基地已加价2-3次﹐每吨纸加价幅度约50元人民币。

--光汇石油 附属盛业石油与中石油集团合作开发的吐孜洛克气田项目已于上周正式投产。

*大公报：

--吉利汽车 11月之总销量为5.7万辆，按年增长约11%；首11月销量48.87万辆，升15%。

--龙湖地产 首11月累计实现合同销售额448亿元人民币，同比增长25%，并完成全年目标约97%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞