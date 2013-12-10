港报社评：落区是中性工具，操作不得其法朝野俱伤--明报12月10日

政府推出政策措施，在可能范围内，要避免搭建的平台出现朝野对抗局面。以此检视特首梁振英目前落区的情况，谘询安排若衍生鼓励激进势力冲击会场的效果，做法值得商榷；且按现行安排，根本就不能收到兼听则明之效，反而宛如沦为政治秀。

政改谘询，朝野初步取态南辕北辙，角力前景不可知。但是梁振英若按既定安排，落区聆听他要听的民衆意见，必然会继续出事。本来落区是一桩好事，不过，若落区沦为政治秀，根本就无意义。

梁振英落区出席论坛和谘询安排，历次情况看多是拥梁阵营在人数上占明显优势，发言者尽多歌功颂德美言。不过，香港各方面发展停滞不前，梁振英应该聆听的是如何消解深层次矛盾的建言，但历次活动鲜有建设性意见。

这类论坛谘询活动除了活动开支，由于对抗氛围浓烈，警方每次都要出动大批人力分隔人群和维持秩序，耗费庞大人力物力。论坛谘询活动听不到有建设性意见、耗费庞大，而活动安排沦为拥梁反梁两派的角力场。

早有学者建议按全港或某区的人口组成比例，随机抽出邀请对象，组成一个真正反映民意的社会缩影。香港电台联同港大民意研究计划制作《衆言堂》节目，2010 年起由研究计划随机抽样抽出约100名市民，从讨论过程看来，《衆言堂》市民陈述的意见，对施政者应该更具启发意义。

《衆言堂》的模式可听到真意见，也可避免在场内出现冲击场面的模式。政府明知道搭建的平台有衆多问题，理应设法改善；梁振英不应对现行安排的风险置若罔闻，就落区的安排，梁振英应该实事求是。(A02)