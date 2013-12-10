港报社评：明年加薪可追通胀，加辛难避免--经济日报12月10日

有调查指9成雇主明年加薪4-6%，此应贴近实况。企业面对招聘困难现实须加薪，经营前景却难言明朗，雇员要有加薪又加辛的心理准备。

每逢年底，雇主和雇员皆极关注明年加薪问题，逾七成雇主更计划发放相当于薪金1-3个月的花红。此调查结果，相信和职场实况相当接近。

国泰航空上周公布，明年雇员加薪幅度为4.5%，并将发放一个月花红，其加薪决定应对香港商界有相当的指标意义。此加幅应属合理，皆因明年香港通胀料约4%，意味加薪仅贴近通胀；且香港失业率低企在3.3%，不少企业更是“工求人”，如昨公布的调查亦指八成雇主正面对招聘困难，企业必须作一定程度加薪。

雇主在考量整体人力成本时，除看通胀和职场薪酬趋势外，更会衡量经济大环境和经营前景，惟不少雇主相信明年仍面对重重营商挑战。

经济大环境而言，今年第三季香港经济增长仅2.9%，明年美国储局应启步退市，恐冲击全球经济；内地亦或将明年经济增长目标，由7.5%降至7%，香港压力恐不少。

雇主在其他成本仍恐易增难减，如加租恐仍难免；且市场亦料人民币明年将续升值，港商采购成本压力料增。可预视，明年雇主为雇员加薪的同时，很可能在人力资源管理上盯得更紧。雇主或将进一步提高对雇员的要求，此正考验雇员能否提高竞争力。

另一方面，企业在扩展业务时，未必会相应地增加人手和资源，而是更多地由现有员工、现有资源分担新增工作量，此势令雇员工作压力易增难减。明年加薪幅度可追上通胀，对打工仔总算是好消息，但加薪又加辛恐难避免。(A10)