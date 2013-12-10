港报社评：自愿医保需有足够财政支援--文汇报12月10日

自愿医保计划明年会做公众谘询。政府根据最新顾问估计，未来25年要为高风险池注资43亿港元，政府指为医疗改革预留500亿港元的余款。政府推动自愿医保，需要充裕及稳定财政来源，否则势必丧失吸引市民尤其是中产参与计划的诱因。

自愿医保成功的关键，是要有足够的年轻人及中产人士参与投保。现在，不少中产即使购买了医保，遇上重病时仍选择公营医疗服务，主要原因是私营医疗机构收费及保险赔偿透明度不高，有供无赔的现象时有发生。政府预留500亿港元为计划保底，可以做到来者不拒。同时，因为有雄厚的财政支援，令自愿医保的保费可较市场收费更廉宜，使得有一定经济能力但并不太富裕的长者或中产也愿意投保，有利做大自愿医保的保险池。

按照政府现时的计划，只是留出43亿港元注资高风险池，将500亿港元的余款用于公营医疗服务，那等同消减了对自愿医保计划9成的支援资金，未来计划的保费难以保证有明显优势吸引中产参与。前医管局主席胡定旭曾建议，利用政府的500亿拨款，为投保人缴交大部分保费，以吸引更多年轻人参加。

有分析指，政府拟专门为高风险人士另设一个保险池，出发点是要避免自愿医保成为健康投保者补贴长期病患者，甚至被视为财政包袱。政府从500亿港元中拨出部分款项为高风险人士保底无可厚非，体现政府对高风险人士的照顾。但是，政府也需要提供相当数量的医保款项，为其他参与计划的人士保底，以确保计划不至于失去财力支援而胎死腹中。(A04)