《美国上市公司业绩公布日程表》--12月10日至12月17日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
汤森路透12月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月10日至12月17日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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12月10日 BMO Q1 2014 AutoZone Inc. 6.27 19 5.41
12月10日 AMC Q2 2014 H&R Block -0.37 9 -0.37
12月11日 Q1 Earnings Call 1.03 24 0.95
12月11日 BMO Q4 2013 Joy Global Inc. 1.12 21 2.05
12月17日 AMC Q1 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.55 12 0.61
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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