韩国经济：11月百货及折扣连锁店销售双双上升，为6月以来首次

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透首尔12月10日 - 周二的初步数据显示，韩国最大的百货和折扣连锁商店11月销售双双增长，为五个月以来首次，表明当前季度经济将保持增长势头。
韩国企划财政部在声明中称，现代百货 、乐天购物< 023530.KS>和新世界 旗下百货商店11月销售较去年同期增长5.9%，在10月时下滑1.7%。
韩国最大规模的折扣店11月销售较去年同期增长0.8%，10月时下降6.4%。
数据表明，韩国经济可能在第四季度继续增长，但也许增速较第三季经季节调整后的增长1.1%有所减缓。
韩国央行上周表示，第四季增长速度至少为0.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。