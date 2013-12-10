版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 09:38 BJT

韩国经济：11月百货及折扣连锁店销售双双上升，为6月以来首次

路透首尔12月10日 - 周二的初步数据显示，韩国最大的百货和折扣连锁商店11月销售双双增长，为五个月以来首次，表明当前季度经济将保持增长势头。

韩国企划财政部在声明中称，现代百货 、乐天购物< 023530.KS>和新世界 旗下百货商店11月销售较去年同期增长5.9%，在10月时下滑1.7%。

韩国最大规模的折扣店11月销售较去年同期增长0.8%，10月时下降6.4%。

数据表明，韩国经济可能在第四季度继续增长，但也许增速较第三季经季节调整后的增长1.1%有所减缓。

韩国央行上周表示，第四季增长速度至少为0.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐