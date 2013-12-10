港报财经评论：中国基金教父回归A股--信报12月10日

中国基金教父回归A股/ 习广思

日经指数升至16,000点关前，上冲尚欠动力，上周连跌3天作整固，昨天反弹，先要储力再上冲。日股要再破顶的话，很重要的条件是日圆继续贬下去。那日圆会否再跌？可能性相当高。日圆投机性淡仓是2007年以来最高位，而且不止外资看淡，就连日本国内投资者亦见抛售。日本政府退休金投资基金顾问小组主席伊藤隆敏建议减持国内债券，并提高日股投资，认为日本人民应该想办法提高利息收入，并增加购买海外资产以支持日圆贬值。日本政府退休基金规模达1.22万亿美元，一旦把日债配置由58%下调至52%，肯定对日本股债都有影响。日圆弱势难改，上周五美国公布的就业数据胜预期，虽然美国股债汇反应不算大，但在美国退市预期升温下，日圆形势相当不利。当美国退市，或者美债息回升，债市息差进一步拉阔，或迫使资金由低息日债撤出，回流到美债。

市场共识是日圆弱势难改，弱日圆资金再度成为利差交易资金，四出在风险资产上寻求更高回报，近期韩圜、人民币持续升值，足以反映这点。在日圆弱势难改下，日股在年底突破机会不容低估，2014年再升的机会亦大。中港股市继续整固，恒指昨天开市再扑24,000点水平，但及后回软，收报23,811点。恒指在23,500-24,000点之间上落，但各个板块中仍可发掘到不少机会。中资金融股整固，内险股走势仍佳，平保 及国寿 续强。市场独家基金股惠理 股价突破见一年高位，走势稍见超卖，短期调整后，仍会是吸纳对象！濠赌股由年初带到年尾，上周已可大型濠赌股逐只破顶格局，金沙 续强，永利 追落后，及至腾讯 、和黄 突破，这批强势蓝筹股有望年底继续走强，为基金粉饰全年回报。

光伏股出现大调整，德勤中国报告指行业产能仍过剩。不过，环保及新能源板块仍是资金寻宝地，受惠政策趋势未变，光大国际 再见新高，中国风电 获资金追捧。过去几个月公司抽水不断，但许多公司配股折让不大，配股后股价续强，基金在年底前愿意接货，反映看好居多而非只贪平货，9月曾被基金大规模套现的四环 ，股价已再见新高。昨天中传动 以折让1.73%配售2.72亿股新股，股价不跌反升，或将再进一步挑战4.5港元高位。(B03)

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美元明年难展大升浪/ 苏子

上周五公布的CFTC期货仓位报告显示，目前市场投机大户的欧罗期货净仓位已由前一周的负数变为正数，反映投机大户已经转軚看好欧罗汇价，而上周四及五欧罗兑美元能够连续两个交易天企稳在20天保历加通道顶部阻力以上收市，清楚反映投机大户已取得初步胜利。不过，市场上不少散户投资者却不太相信欧罗兑美元竟然有力破关而上，即使目前汇价正处于强劲势头里运行，却仍然有足够胆识采取逢高建立短仓的逆市策略。某美资汇商反映其客户持仓情况的相反理论指数，亦显示目前有80%散户投资者以入市建立欧罗兑美元短仓为主，担心欧罗兑美元稍后若未能成功返回上述已经破位的通道顶部阻力以下波动及收市，将有甚高机会以单边市形式进一步挑战今年的1.3832高位。

目前距离圣诞长假期只有约两周，汇市的交投已见下降，故令价位较易被舞高弄低，市场上的投机大户有可能伺机把汇价推高至今年高位以上以触发市场上众多的止蚀买盘入市图利。至于上述投机大户所持的欧罗期货长仓，小心或待欧罗兑美元成功创出今年高位后才正式获利回吐。目前不少大行报告均不约而同看好明年美元的走势，至于看好的原因，则主要与美国经济好转及联储局收水有关。不过却担心，已经人所共知的支持美元上升理由，未必可以成功刺激明年美元正式展开一个牛市大升浪；加上去年联储局启动QE3无上限放水措施后，美汇指数没有跟随当时市场的极度悲观情绪大幅下挫，反而出现不跌反升的相反走势。

因此，既然年多来的放水措施并没有令美元大幅下挫，反过来看，目前已到了收水阶段，相信亦不应该有大幅上升的情况出现。相信除非美国可以正式进入加息周期，否则只是联储局收水的原因，只能令美元继续保持大型上落市的走势，明年出现大升浪的可能性，暂时看来不高。(B14)