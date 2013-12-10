《中国报摘》--其他报纸重要消息12月10日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
**上海证券报**
--中国上海、广东、深圳、山东、重庆、青海、贵州、无锡等地，按照“市场在资源配置中起决定性作用”这一方向，正加紧制定或完善当地国资改革方案，上海方案拟于下周推出。
--证监会日前明确，构成借壳上市的资产重组，除需提交常规重组申请文件外，申请人还应额外提交内部控制鉴证报告、最近三年及一期的纳税证明文件等四类报告。
--首只“券商基金”——东方红新动力灵活配置混合型基金已获中国证监会批复,这是业内首只由证券公司担任管理人发行的基金产品。
**证券时报**
--中国广东省政府发布《广东省创新招商引资工作行动纲要（2013~2015年）》，提出力争2013~2015年全省实际吸收外资金额超过750亿美元。
--国土部日前发布的《基本农田数据库建设有关事项的说明》强调，不得借基本农田划定之机擅自调整土地利用总体规划。
**金融时报**
--中国人民银行就《征信机构管理办法》答记者问，对征信机构的市场运作方面，《办法》并没有作出任何限制，对征信机构的投资主体、业务经营范围、提供服务方式、提供服务对象等均不再另设门槛,给予征信机构充分的自主经营空间。
**人民日报**
--国家新闻出版广电总局电影局数据显示，截至12月8日，全国电影票房达200.32亿元，同比增长34.63%。其中国产影片票房达111.23亿元，占比55.52%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。