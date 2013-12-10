《中国报摘》--其他报纸重要消息12月10日

**上海证券报**

--中国上海、广东、深圳、山东、重庆、青海、贵州、无锡等地，按照“市场在资源配置中起决定性作用”这一方向，正加紧制定或完善当地国资改革方案，上海方案拟于下周推出。

--证监会日前明确，构成借壳上市的资产重组，除需提交常规重组申请文件外，申请人还应额外提交内部控制鉴证报告、最近三年及一期的纳税证明文件等四类报告。

--首只“券商基金”——东方红新动力灵活配置混合型基金已获中国证监会批复,这是业内首只由证券公司担任管理人发行的基金产品。

**证券时报**

--中国广东省政府发布《广东省创新招商引资工作行动纲要（2013~2015年）》，提出力争2013~2015年全省实际吸收外资金额超过750亿美元。

--国土部日前发布的《基本农田数据库建设有关事项的说明》强调，不得借基本农田划定之机擅自调整土地利用总体规划。

**金融时报**

--中国人民银行就《征信机构管理办法》答记者问，对征信机构的市场运作方面，《办法》并没有作出任何限制，对征信机构的投资主体、业务经营范围、提供服务方式、提供服务对象等均不再另设门槛,给予征信机构充分的自主经营空间。

**人民日报**

--国家新闻出版广电总局电影局数据显示，截至12月8日，全国电影票房达200.32亿元，同比增长34.63%。其中国产影片票房达111.23亿元，占比55.52%。(完)