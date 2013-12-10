港报财经评论：内险股利好政策浪接浪--经济日报12月10日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
内险股利好政策浪接浪/ 林瑞芬
恒指昨收23,811，微升0.29%；成交额539亿港元，亦一般。上周五美国11月份非农业职位数据揭晓，高于市场预期。理论上，加深缩减量宽的疑虑，但美股却因经济好走高，就美国失业率下跌至7%，表像虽好，但有争议的是劳动参与率处历史低位63%，真实失业率恐怕仍较高，加上通胀率偏低，怕通缩多于怕通胀，所以伯南克迟迟未敢决定缩减量宽也是隐衷。单以失业率数据而定缩减量宽，仍然防有预期偏差。纵明年确定缩减量宽，也不等同即时加息，美股长期升浪还未确定走向。中国的改革一浪接一浪，上周五发布《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》，从2014年1月1日起，中国将实施企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策。对已经于上月走出谷底的内险股来讲，多加利好因素，增强中期反覆上升推动浪延续，2014年还要多留意内险股的逢低收集机会。 企业年金个人所得税递延，被视为中国版“401K计划”的重要元素。中金公司认为，推出将提高企业和个人参与企业年金计划的积极性，加快完善中国养老保险体系，中长期有助于降低储蓄率、增加消费。最理想的情况下，可能导致每年新增约1万亿元人民币的企业年金。目前，中国企业年金余额约5,000亿元人民币，占GDP不到1%。目前，美国“401K计划”资产余额达3.7万亿美元，其中超过60%资产投资于各类共同基金，是美国市场的重要中长期投资者。对比下来，中国的少，故今次在推动中国版“401K计划”后，望将有助于培育中国资本市场的长期投资者，对券商和保险等业务与股市相关的金融企业直接利好；同时，企业年金个人所得税的递延，也会提高市场关于个人购买商业保险产品的税收递延预期，利好保险公司。 按企业年金投资运营形式显示，涉及受托人、托管人、投资管理人及帐户管理人，目前保险公司旗下养老险公司可以作为受托人、投资管理人及帐目管理人，由此启示，企业年金一旦增多规模增大，保险公司参与其中，必得分蛋糕。招商证券认为，国寿 、平保 、太保 、中国太平 及泰康均通过旗下养老或者资管公司取得全牌照，发展具优势。中金公司从目前企业年金业务市场份额的盈利架构中测试，发现中国太平母公司因当前在企业年金业务的市场份额显着高于其主业的市场份额，本港上市公司的养老公司比重也较高，潜在受益机会最大。中国财险 及新华保险 无此业务，相信受惠程度最少。(B05)
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贸易现转机，航运股反弹/ 余少文
内地11月贸易数据和通胀好过预期，但对内地股市并未能带来太大支持，似乎市场在观望流动性变化，但贸易好转兼且波罗的海指数回升，确实有助航运股明年业绩反弹。A股昨日偏软，国企指数反弹则受制11,500点，全日只升56点或0.5%，收报11,432点，成交额119亿港元，只有38%主板H股可以随大市上升；红筹指数升17点或0.4%，收报4,664点，成交额44亿港元。国指近期急升急跌，但未走出11,250-11,600点区域，只是担心短期走势会呈震荡，因为不少股份在高位出现高开低收的阴烛走势，昨日便有腾讯控股 。担心国指会调整及跌至11,000点水平。惟展望明年，上周已指出，瑞信看国指12月个月目标15,000点，而内地大行高华则把国指明年目标定为13,600点，沪深300指数为2,880点，以昨日收市价计算，两大指数潜在升幅分别为19%和18%。 高华看好证券、医疗保健、银行、交通运输等股份，并认为交通运输股可受惠外需反弹，这行业首选股份是招商局国际 、中外运航运 和东方航空 等。当中航运市场，乾散货供求前景趋改善，只是集装箱上升周期可能由2014-2015年，延后至2016年。其实，中国海关总署刚公布的11月贸易数字，也显示贸易略好转，出口贸易按年升12.7%，至2,022亿美元，首次升越2,000亿美元，升幅也是7个月来最大，加上进口增长差于预期，只升5.3%，至1,684亿美元，令贸易顺差升至338亿美元，又是近数年以来最多。随着贸易数字和顺差上升，亦支持人民币近期持续升值的原因之一，只是内地如未能加大进口，从而降低贸易顺差，不排除会受到欧美地区的贸易压力。 但见到WTO难得通过全球性贸易协定，似乎全球经济或有复苏的机会，受环球不景气和中国外需持续不振影响的航运业，有机会在环球经济复苏下走出周期低谷。只是近期见到个别航运股出现管理层涉及经济事件被带走，难免对个别航运股有戒心，如撇除这因素，航运股确实有机会摆脱近年弱势，重新启航。(B06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。