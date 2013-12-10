港报财经评论：内险股利好政策浪接浪--经济日报12月10日

恒指昨收23,811，微升0.29%；成交额539亿港元，亦一般。上周五美国11月份非农业职位数据揭晓，高于市场预期。理论上，加深缩减量宽的疑虑，但美股却因经济好走高，就美国失业率下跌至7%，表像虽好，但有争议的是劳动参与率处历史低位63%，真实失业率恐怕仍较高，加上通胀率偏低，怕通缩多于怕通胀，所以伯南克迟迟未敢决定缩减量宽也是隐衷。单以失业率数据而定缩减量宽，仍然防有预期偏差。纵明年确定缩减量宽，也不等同即时加息，美股长期升浪还未确定走向。中国的改革一浪接一浪，上周五发布《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》，从2014年1月1日起，中国将实施企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策。对已经于上月走出谷底的内险股来讲，多加利好因素，增强中期反覆上升推动浪延续，2014年还要多留意内险股的逢低收集机会。 企业年金个人所得税递延，被视为中国版“401K计划”的重要元素。中金公司认为，推出将提高企业和个人参与企业年金计划的积极性，加快完善中国养老保险体系，中长期有助于降低储蓄率、增加消费。最理想的情况下，可能导致每年新增约1万亿元人民币的企业年金。目前，中国企业年金余额约5,000亿元人民币，占GDP不到1%。目前，美国“401K计划”资产余额达3.7万亿美元，其中超过60%资产投资于各类共同基金，是美国市场的重要中长期投资者。对比下来，中国的少，故今次在推动中国版“401K计划”后，望将有助于培育中国资本市场的长期投资者，对券商和保险等业务与股市相关的金融企业直接利好；同时，企业年金个人所得税的递延，也会提高市场关于个人购买商业保险产品的税收递延预期，利好保险公司。 按企业年金投资运营形式显示，涉及受托人、托管人、投资管理人及帐户管理人，目前保险公司旗下养老险公司可以作为受托人、投资管理人及帐目管理人，由此启示，企业年金一旦增多规模增大，保险公司参与其中，必得分蛋糕。招商证券认为，国寿 、平保 、太保 、中国太平 及泰康均通过旗下养老或者资管公司取得全牌照，发展具优势。中金公司从目前企业年金业务市场份额的盈利架构中测试，发现中国太平母公司因当前在企业年金业务的市场份额显着高于其主业的市场份额，本港上市公司的养老公司比重也较高，潜在受益机会最大。中国财险 及新华保险 无此业务，相信受惠程度最少。(B05)