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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 09:58 BJT

中国债市：中央汇金公司正式获准进入银行间债市交易--公告

路透上海12月10日 - 中国全国银行间同业拆借中心公告称，中央汇金投资有限责任公司（汇金公司）从12月9日起正式获准进入银行间债券市场进行交易。

刊登在中国货币网上的公告指出，根据中国人民银行上海总部及其他分支机构关于机构进入银行间债券市场的准入备案通知书和相关机构的联网申请，中心完成中央汇金投资有限责任公司、昔阳县农村信用合作联社入市交易的相关准备工作。从即日起，该机构可参与中心组织的债券交易。

中央汇金投资有限责任公司是根据国务院授权,代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务的国有独资公司，是中国目前最大的金融投资公司，2003年12月16日注册成立。(完)

参看细节，请点击中国货币网 here

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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