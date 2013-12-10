中国债市：中央汇金公司正式获准进入银行间债市交易--公告

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海12月10日 - 中国全国银行间同业拆借中心公告称，中央汇金投资有限责任公司（汇金公司）从12月9日起正式获准进入银行间债券市场进行交易。
刊登在中国货币网上的公告指出，根据中国人民银行上海总部及其他分支机构关于机构进入银行间债券市场的准入备案通知书和相关机构的联网申请，中心完成中央汇金投资有限责任公司、昔阳县农村信用合作联社入市交易的相关准备工作。从即日起，该机构可参与中心组织的债券交易。
中央汇金投资有限责任公司是根据国务院授权,代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务的国有独资公司，是中国目前最大的金融投资公司，2003年12月16日注册成立。(完)
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(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选