中国债市：中央汇金公司正式获准进入银行间债市交易--公告

刊登在中国货币网上的公告指出，根据中国人民银行上海总部及其他分支机构关于机构进入银行间债券市场的准入备案通知书和相关机构的联网申请，中心完成中央汇金投资有限责任公司、昔阳县农村信用合作联社入市交易的相关准备工作。从即日起，该机构可参与中心组织的债券交易。