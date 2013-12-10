路透基点：新鸿基地产高级联贷案完成筹资138亿港元，发起普通联贷--RLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，新鸿基地产在有12家主办行参与的高级联贷案中筹资138亿港元（17.8亿美元），该地产商目前正邀请银行业者参与年限为5.5年的普通联贷案。

这12家主办银行为中银香港、三菱东京日联银行、汇丰、瑞穗银行、三井住友银行、新加坡大华银行、巴黎银行、东方汇理银行、恒生银行、渣打银行、中国建设银行（亚洲）和华侨银行。

承贷2亿港元或以上者，获得共同主办行头衔，综合收益为128个基点，费用为71.5基点；承贷1亿至1.99亿港元者，获协办行头衔，综合收益为127个基点，费用为66基点。

利率为香港银行同业拆息加码115个基点。

承贷回复截至12月30日。

先前受邀参与高级联贷的银行最低承贷5亿港元。

一如先前报导，此笔交易被等额分为定期贷款和循环信贷两部分。

该公司从9月开始就与银行进行磋商，要求定价低于恒基兆业地产的五年期贷款，后者的综合收益为135个基点。

新鸿基今年初敲定一笔五年期贷款，综合收益为158个基点，这为贷款定价下跌定下基调。此后，香港顶级企业的贷款定价一路大幅下滑。

新鸿基地产的五年期俱乐部贷款规模从50亿港元提高至152亿港元，尽管综合收益才有158个基点。共有21家银行加入，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点，有25基点的承诺费。

与此同时，新鸿基还计划为上海国金中心商场寻求再融资。这笔交易将为新鸿基地产2011年1月取得的49亿元人民币(8.07亿美元)三年期贷款提供再融资。

共有约11家银行参与，包括已有的一些贷款行，有巴黎银行(中国)、中国银行、东京日联三菱银行、汇丰银行、中国工商银行、瑞穗银行、渣打以及三井住友银行。(完)