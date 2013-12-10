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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 09:33 BJT

****《港报快速浏览》--12月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：落区是中性工具，操作不得其法朝野俱伤--明报                        
 港报社评：引新加坡深层次矛盾为鉴--星岛日报                                  
 港报社评：放开存款利率管制，人行踏出实质一步--信报                          
 港报社评：明年加薪可追通胀，加辛难避免--经济日报                            
 港报社评：自愿医保需有足够财政支援--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国基金教父回归A股--信报                                     
 港报财经评论：内险股利好政策浪接浪--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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