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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 09:39 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元涨势迟滞，1.5250为关键点

* 欧元/澳元在亚洲市场上扬40个跳动点--澳元/美元卖盘带来支撑

* 五日、10日和20日移动均线与波林格区间走高

* 上看目标位1.5250，为2008/2012年这波跌势的38.2%回档位

* 今日的1.5065/1/5128波动区间为初步支撑/阻力位

* 相关技术图表请点选： link.reuters.com/xaq35v

(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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