路透基点：六家银行参与波司登三年期1.5亿美元贷款--RLPC

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说，香港上市企业波司登国际控股有限公司的三年期1.50亿美元定期贷款，已有六家银行参与。
另有几家银行正在进行审批，最后期限延长至周五。此前的期限为12月2日。
该贷款已经由唯一牵头行兼簿记行渣打银行在11月初启动进入一般银团阶段。
这项贷款由渣打全额承销，平均年期为2.625年，利率是Libor加码200个基点。综合收益260个基点，前端费用157个基点。
融资所得将用在营运资本和再融资。
波司登上次在市场筹资是去年9月，当时敲定一笔1.50亿美元三年期定期贷款，最高综合收益是250基点，利率是Libor加码225个基点，贷款平均年期为2.9年。兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行，德意志银行为财务顾问。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选