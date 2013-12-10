路透基点：六家银行参与波司登三年期1.5亿美元贷款--RLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说，香港上市企业波司登国际控股有限公司的三年期1.50亿美元定期贷款，已有六家银行参与。

另有几家银行正在进行审批，最后期限延长至周五。此前的期限为12月2日。

该贷款已经由唯一牵头行兼簿记行渣打银行在11月初启动进入一般银团阶段。

这项贷款由渣打全额承销，平均年期为2.625年，利率是Libor加码200个基点。综合收益260个基点，前端费用157个基点。

融资所得将用在营运资本和再融资。

波司登上次在市场筹资是去年9月，当时敲定一笔1.50亿美元三年期定期贷款，最高综合收益是250基点，利率是Libor加码225个基点，贷款平均年期为2.9年。兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行，德意志银行为财务顾问。(完)