更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率创新高,跨年底及春节优势获青睐

* 三个月国库现金定存中标利率6.3%，创历史新高

* 市场对明年春节前后资金预期心怀谨慎

* 且年底存贷比考核时点渐行渐近

* 国库现金定存以其期限优势，获银行青睐 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京12月10日 - 中国财政部周二招标的三个月期国库现金定期存款中标利率较前次跳涨30个基点(bp)，创下历史新高。交易员认为，市场对明年春节前后资金面预期心怀谨慎，且年底存贷比考核时点渐行渐近，本期国库现金定存以其期限优势，获得银行青睐。

公告显示，财政部与央行今日进行的300亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.3%。最近一次同期限定存招标是在11月14日，中标利率6%。

“我们投了但没中，”华南一银行交易员称。“(三个月期国库现金)可以跨年底和春节两个时点，再加上周四还有500亿元的国库现金到期，可今天才发300亿，这都是推高价格的因素吧。”

她进一步表示，今日中标利率确实不低，不过相比约在6.8%-7%的同期限同业存款利率仍有一定优势。此外，在与其他机构交流后，如果年内发行期限三个月的同业存单，定价或在6%上下，所以国库现金定存利率也不应该低于该水平。

为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行上周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

另一银行交易员表示，虽然机构对年底前流动性的信心逐现改善，但考虑明年春节前后扰动资金的利空因素不容小觑，所以对该时点资金前景难言乐观。

今日进行的国库现金定存为今年第10期，起息日为2013年12月10日，到期日为2014年3月11日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% 八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23% 九期 300 三个月 11月14日 2014年2月13日 6.00% 10期 300 三个月 12月10日 2014年3月11日 6.30% -------------------------------------------------------

4,300