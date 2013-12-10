英国个股：汇丰控股淡化英国零售及商业银行上市计画

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透伦敦12月10日 - 周一一份报导指出，汇丰控股 正考虑将三分之一的英国零售及商业银行业务权益挂牌上市，以符合英国法规并为股东释出价值，该公司对此报导淡化处理。
金融时报周一指出，汇丰控股打算出售英国事业的30%权益。报导引述三名知情人士说法称，该计画处于初步阶段，但已经与投资人进行讨论，董事会也曾进行非正式讨论。
汇丰控股拒绝对此置评，但是其英国银行业务主管Antonio Simoes在向员工传递的讯息指出，“我们知道这可能让员工们不安，必须确认这纯属臆测。”
该讯息重申汇丰控股有香港及英国两个“本国市场”，两地市场合计占年度获利的40-50%。该公司表示，“近期英国成长预估令人振奋”，当银行可以因为100%持股而从中获益更多时，“要考虑将30%事业挂牌上市是不正常的想法”。
根据即将于2019年生效的规定，英国银行业者必须将零售事业部门与风险偏高的投行部门区隔开来，使其在需要更多纾困的时候让存款户及纳税人获得更多保障。部分分析师及银行家称，让部分业务上市是遵守该规定的合理做法。
汇丰控股伦敦挂牌股价周一收低0.24%至6.577英镑。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选