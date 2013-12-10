英国个股：汇丰控股淡化英国零售及商业银行上市计画

路透伦敦12月10日 - 周一一份报导指出，汇丰控股 正考虑将三分之一的英国零售及商业银行业务权益挂牌上市，以符合英国法规并为股东释出价值，该公司对此报导淡化处理。

金融时报周一指出，汇丰控股打算出售英国事业的30%权益。报导引述三名知情人士说法称，该计画处于初步阶段，但已经与投资人进行讨论，董事会也曾进行非正式讨论。

汇丰控股拒绝对此置评，但是其英国银行业务主管Antonio Simoes在向员工传递的讯息指出，“我们知道这可能让员工们不安，必须确认这纯属臆测。”

该讯息重申汇丰控股有香港及英国两个“本国市场”，两地市场合计占年度获利的40-50%。该公司表示，“近期英国成长预估令人振奋”，当银行可以因为100%持股而从中获益更多时，“要考虑将30%事业挂牌上市是不正常的想法”。

根据即将于2019年生效的规定，英国银行业者必须将零售事业部门与风险偏高的投行部门区隔开来，使其在需要更多纾困的时候让存款户及纳税人获得更多保障。部分分析师及银行家称，让部分业务上市是遵守该规定的合理做法。