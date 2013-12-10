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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 10:01 BJT

金属期市：伦铜守在一个月高位附近，因美元下滑

美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。

中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。

巴克莱周一表示，由于供应吃紧，镍等基本金属2014年价格看来趋升；与此同时，不利经济因素可能继续对黄金和石油构成压力，并促使投资人规避许多大宗商品。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 龚芳/郑茵)
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