更新版 1-中国公开市场：七天逆回购七周来首次暂停，财政资金出笼央行顺势而为

* 近七周来七天逆回购操作首次暂停

* 财政投放资金供给较充裕，央行顺势而为

* 央行在逆回购的操控上日显灵活

* 单次暂停或重启的政策含义趋于淡化 (新增市场人士评论和细节)

路透上海12月10日 - 继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。

市场人士并认为，央行近来在逆回购的操控上日趋灵活，根据流动性的动态变化，决定操作与否以及操作规模，因此单次的暂停或重启所代表的政策含义已趋于淡化。

业内人士稍早透露，央行公开市场今日不进行任何操作，这是近七周来央行首次暂停七天逆回购操作，上周二则进行了180亿元人民币七天期逆回购。

“我觉得没什么影响，本来就是市场资金转好以后，央行顺势而为，不要把一次停，一次动看成特别大的信号，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员则谈到，来自财政资金的投放日渐增多，有助短期流动性保持基本平稳，央行向市场输血的必要性降低。

央行公开市场一般于周二进行七天期逆回购操作，周四进行14天期逆回购操作。前次七天逆回购暂停为10月21日-25日当周。

市场对于七天逆回购暂停的反应也较为平静，在国开行新债招标结果出来前，现券收益率变化有限，而资金面也相对宽松，主要期限回购利率下行，七天回购加权平均利率 略跌报4.4468%。

上述上海的银行交易员还指出，市场上一个月以上的资金供给仍偏少，今日的三个月的国库现金定存中标利率亦创下历史新高，均表明中长期资金面预期依旧偏谨慎，央行还将随时评估市场动向，逆回购也会因势而动。

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的300亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.3%，创该期限历史新高。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央行上周在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，当周因此转为净回笼470亿元人民币。

据路透统计，本周将有370亿元七天期逆回购到期，无央票到期。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 370

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